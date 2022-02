Sampdoria, subito Giovinco: “Pronto a dare una mano. E con Quagliarella…”

Nuova avventura per l'attaccante

Sta per iniziare ufficialmente la nuova avventura in Italia di Sebastian Giovinco. Il calciatore è pronto a diventare un nuovo componente della Sampdoria che è tornata sul mercato per via dell'infortunio occorso a Gabbiadini. Questa notte è stato il momento dell'approdo nel Bel paese, in mattinata, invece, l'ora delle visite mediche.