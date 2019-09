Sampdoria, suggestione Menez: ma il presidente Ferrero non è convinto

Avvio di stagione da incubo per la Sampdoria di Di Francesco: due giornate di campionato, un solo gol fatto (Quagliarella su rigore) e ben sette incassati fra Lazio e Sassuolo. L’ex mister della Roma ha ammesso la distrazione per la questione societaria, con Massimo Ferrero che dovrebbe cedere il club alla cordata capeggiata da Gianluca Vialli. Una trattativa che ha lasciato strascichi anche per il calciomercato, poiché i blucerchiati ne sono usciti con una valutazione negativa da parte dei più esperti. Ma potrebbe arrivare un rinforzo di lusso, che conosce bene la Serie A: parliamo di Jeremy Menez, in passato a Roma e Milan.

La Gazzetta dello Sport riferisce che il classe ’87, attualmente svincolato, è stato proposto alla Samp, ma che Ferrero non sarebbe molto convinto di ingaggiarlo dopo le esperienze con Antalyaspor in Turchia e America in Messico. Soluzione a costo zero che resta in stallo, in attesa di aggiornamenti e dunque di decisioni definitive.