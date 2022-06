Sampdoria, summit con Giampaolo: il progetto e le richieste del mister

Incontro previsto tra club e tecnico per decidere il futuro

Redazione ITASportPress

Sono ore importantissime in casa Sampdoria per il futuro del club e del tecnico Marco Giampaolo. Come riportato da Repubblica, infatti, è previsto nel pomeriggio un summit tra società e allenatore per stabilire alcuni punti fondamentali per andare avanti insieme.

La Sampdoria, come tutte le rivali presenti nel massimo campionato, andrà in ritiro ai primi di luglio, ma la volontà del tecnico sembra chiara: avere la rosa per la prossima stagione al completo il prima possibile per preparare le gare di Coppa Italia, a partire da quelle di agosto, e ovviamente partire al meglio in Serie A.

Per questa ragione la riunione che avverrà oggi o comunque molto presto potrebbe essere davvero decisiva per il progetto e per chiarire le richieste dello stesso Giampaolo. Il mister, da sempre convinto di restare alla Sampdoria, onorando i due anni di contratto che si è guadagnato con la salvezza, vuole sapere chi sarà il suo principale interlocutore, ovvero quale il dirigente a cui fare riferimento. Poi, naturalmente, vorrà avere indicazioni anche sui programmi, il mercato e la possibilità di lavorare sui giovani.

L'ambizione del tecnico è quella di vedere una Samp sul lato sinistro della classifica, quindi per posizioni ben più alte rispetto a quelle che galleggiano appena sopra la salvezza. Molto dipenderà appunto dal prossimo incontro.