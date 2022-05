Sampdoria, talismano Ekdal per Giampaolo: il dato impressionante

Numeri decisamente diversi con lo svedese in campo per i blucerchiati

Una salvezza ancora da ottenere e per farlo ci sarà bisogno di tutti gli effetti. Ma soprattutto di uno in particolare: Albin Ekdal . Parliamo della Sampdoria che con lo svedese in campo ha la quasi certezza di portare a casa punti preziosi.

Il rendimento della squadra di mister Giampaolo con il centrocampista sul terreno di gioco è assolutamente diverso da quello senza. Il dato, riportato da Il Secolo XIX , fa capire l'importanza dello svedese. Il rendimento del Doria si impenna con Albin in regia dal 1', almeno da quando c’è il mister abruzzese. Il quotidiano, sempre molto attento alle vicende di casa genovese, spiega come la media punti della Sampdoria con Ekdal in campo da titolari passi da 0,5 a 1,5.

Adesso, viste le recenti problematiche fisiche avute dal calciatore, l'obiettivo è di metterlo in condizione di giocare titolare contro la Fiorentina nel weekend. Condizionato per tutto l'anno dalla fascite plantare, il 32enne svedese si allena e gioca a intermittenza. Con la Lazio, per esempio, è rimasto in panchina e la sua assenza si è fatta sentire. L'obiettivo è provare ad avero per le ultime due partite che, visti i numeri, dovrebbero garantire, con lui in campo, i punti necessari per restare in Serie A.