Sampdoria, tapiro d’oro per Ferrero: “Ranieri? Ha detto Totti che è una Ferrari…”

Situazione incandescente in casa Sampdoria. I blucerchiati occupano infatti l’ultimo gradino della classifica, con la tifoseria ormai sul piede di guerra nei confronti della società. Un momento poco felice che è valsa al presidente Massimo Ferrero la consegna del celebre tapiro d’oro.

“Sono molto dispiaciuto per Di Francesco – ha detto il numero uno doriano -, non aveva certezze. Anche se mi vogliono male perché pensano che non gli abbia fatto realizzare un sogno, questo tapiro voglio dedicarlo a Gianluca Vialli: per lui casa casa Samp è sempre aperta. Ranieri? No, non ce l’ho ha suggerito Cassano, mentre Totti mi ha detto che Claudio è una bella Ferrari”.