Sampdoria, Tarozzi: “Contro lo Spezia giocato bene. I consigli di Quagliarella…”

La Sampdoria ha convinto questa sera, molto accorta in fase di non possesso e determinata in difesa

Redazione ITASportPress

La Sampdoria ha giocato da squadra questa sera riuscendo a battere lo Spezia che quasi mai ha impensierito severamente Audero. Prestazione che il vice allenatore blucerchiato Andrea Tarozzi (D'Aversa in tribuna squalificato) analizza così ai microfoni di SKY: "Era fondamentale vincere stasera e D'Aversa ci teneva a regalargli questa vittoria. In certi momenti abbiamo fatto fatica a prenderli visto che lo Spezia è un avversario importante, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti giocando anche un buon match. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno avuto una marcia in più giocando con grande sacrificio e determinazione. Vittoria di squadra e di tutto il gruppo, anche di chi è stato in panchina con me e mi ha dato una mano. Mi riferisco a Quagliarella che mi è stato molto vicino nella gestione della gara con suggerimenti utili. I tifosi ci hanno anche supportato per tutti i 90' ed è stata davvero una splendida atmosfera".