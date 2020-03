Sampdoria, Thorsby: “Circa dieci positivi al Coronavirus in squadra”

L’emergenza Coronavirus si è abbattuta anche sulla Serie A, con numerosi casi di positività che si sono registrati alla Sampdoria. Tra questi il centrocampista Morten Thorsby, che ha così parlato alla web tv olandese FC Afkicken.

EMERGENZA – “La scorsa settimana è iniziata con la positività di Gabbiadini: non si sentiva bene, lunedì sera si è sottoposto al test e martedì si è scoperto che era positivo. In squadra tutti sapevamo di essere in pericolo, ma io non mi sentivo niente. Mercoledì pomeriggio mi sono sentito un po’ peggio e alla fine sono risultato anche io positivo insieme ad altri compagni. All’inizio mi sentivo abbastanza bene e credo che non mi sarei neanche sottoposto al tampone se prima non fosse risultato positivo un mio compagno. I sintomi? Mal di testa, febbre, dolori muscolari. Durante il giorno avverti poi un po’ di stanchezza. Comunque va bene, non mi sento molto male. Abbiamo una chat di squadra e tutti hanno gli stessi sintomi. Fin qui sono credo che siano risultati positivi dieci ragazzi da noi. Il virus, se sei giovane e sano, non è così pericoloso e lo vivi come una normale influenza”.