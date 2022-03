Sampdoria, Thorsby: “Con la Juventus ci stava il pareggio. Col Venezia fondamentale”

Parla il centrocampista blucerchiato dopo la sconfitta con i bianconeri

Morten Thorsby , centrocampista della Sampdoria , ha parlato al sito ufficiale del club blucerchiato al termine della gara persa per 3-1 contro la Juventus nell'anticipo del sabato di campionato valido per la 29esima giornata di Serie A.

GUARDARE AVANTI - "Dobbiamo guardare la prestazione. Dobbiamo lasciare perdere questo risultato. La Juventus la conosciamo, sappiamo le loro qualità. Hanno avuto poche occasioni ma hanno fatto gol. Gli episodi hanno fatto la differenza", ha esordito Thorsby. "Ma noi siamo squadra e siamo in un momento particolare. Purtroppo non abbiamo la fortuna dalla nostra parte, penso che ci poteva stare il pareggio. Nel complesso abbiamo fatto bene: anche dopo il rigore sbagliato abbiamo avuto la forza di trovare il 2-1 ed è un aspetto positivo. Dobbiamo guardare avanti e andare a Venezia perché sarà fondamentale come tutte le gare successive. Dobbiamo portare questo spirito che abbiamo visto in casa e che conosciamo, anche quando giochiamo fuori perché è troppo importante".