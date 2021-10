Sampdoria, Thorsby deluso: “Sconfitta che fa male, manca determinazione”

Il centrocampista Morten Thorsby spiega cosa non ha funzionato per la Sampdoria nella gara contro il Cagliari

Brutto passo falso per la Sampdoria alla Sardegna Arena. I blucerchiati cadono contro il Cagliari e vedono vicinissima la zona retrocessione. Non è bastata l'ottima prova di Morten Thorsby, autore del gol della bandiera nel 3-1 finale. Il centrocampista racconta le sue sensazioni ai microfoni di Dazn al termine del match: "E' una sconfitta che fa male, oggi non siamo stati abbastanza determinati. Siamo stati morbidi, malgrado sapessimo che il Cagliari parte forte. Abbiamo avuto le occasioni, ma non siamo stati determinati. Il Cagliari ne ha avuto poche e ha fatto gol, per questo la sconfitta fa male. Giochiamo in maniera differente rispetto allo scorso anno, ora dobbiamo vedere bene quest'aspetto. Non abbiamo difeso bene nell'ultimo periodo. Non giochiamo male, ma siamo morbidi e non abbastanza determinati per portare le partite a casa".