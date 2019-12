Sampdoria, Thorsby e lo stile di vita ‘green’: “Dalla Norvegia all’Italia in macchina. E sull’aereo…”

Classe 1996, approdato alla Sampdoria in questa stagione. Morten Thorsby, centrocampista norvegese, si è messo in evidenza sul campo, ma anche fuori per il suo stile di vita molto attento all’ambiente che lo circonda.

Parlando ai microfoni di Sky Sport l’ex calciatore dell’Heerenveen ha rivelato nel dettaglio il suo lato ‘green’: “Il cambiamento climatico è una questione molto importante. Non è più un problema del futuro ma è davanti ai nostri occhi. Bisogna cambiare e bisogna farlo ora, perché più aspettiamo e peggio è. Dobbiamo fare tutti di più per spingere i vari paesi a occuparsi della questione”, ha detto Thorsby che poi ha parlato del suo approccio: “Uso l’auto elettrica e cerco di non prendere mai l’aereo anche se con la squadra a volte è impossibile, devo farlo per raggiungere destinazioni lontane. Quando la Sampdoria mi ha acquistato sono venuto in Italia dalla Norvegia in macchina”.