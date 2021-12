Sampdoria, Thorsby l’ambientalista: “Non ci sono influencer più grandi delle stelle del calcio”

Morten Thorsby ha parlato della sua attività di ambientalista al quotidiano inglese, The Guardian.

Il centrocampista norvegese della Sampdoria, Morten Thorsby, ha parlato della sua attività di ambientalista al quotidiano inglese, The Guardian: ""Io vivevo da solo per la prima volta e ho avuto molto tempo per leggere. È un problema così grande e nessun altro ne parlava. Questo mi ha reso triste, persino depresso. Ho pensato: 'Abbiamo un mega problema qui e cosa sto facendo? Giocare a calcio.' Non aveva senso per me. 'industria del calcio è in ritardo rispetto a quando dovrebbe essere leader. Può fare una grande differenza, potrebbe essere anche la nostra salvezza. Tre miliardi e mezzo di persone nel mondo guardano il calcio. Non c'è fenomeno sociale che tocca così tante persone. Non ci sono influencer più grandi delle stelle del calcio".