Sampdoria, Thorsby svela il ‘Quagliarella allenatore’: “In campo mi dice…”

Il centrocampista blucerchiato racconta le qualità del suo capitano

La Sampdoria giocherà lunedì sera contro l'Atalanta per il Monday Night di Serie A della 27^ giornata. Per l'occasione potrà contare sulla vena realizzativa ritrovata del suo bomber e capitano Fabio Quagliarella, reduce dalla doppietta contro l'Empoli. Ma non solo. L'attaccante, secondo quanto raccontato Morten Thorsby, centrocampista blucerchiato, ha anche tante altre doti che mette a disposizione della squadra durante le partite.