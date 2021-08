Sampdoria, Thorsby: “Vedere tifosi mi ha emozionato. Mio numero 2 per crisi climatica”

Il centrocampista blucerchiato si racconta dopo la prima uscita stagionale e verso il campionato

GESTO - " Il numero 2 per la maglia? Perché non si può andare sopra i due gradi per le convenzioni di Parigi. Siamo in una crisi climatica, mando un messaggio importante: io mi espongo per l'ambiente e volevo fare questo gesto simbolico per far crescere la consapevolezza. E' stato bello fare il primo gol con il numero 2, speriamo di continuare così. Ora dobbiamo crescere e migliorare, così saremo pronti per il Milan lunedì, contro una squadra fortissima contro cui dovremo essere al 100%".