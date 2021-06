Sampdoria, tifosi contro il presidente: “Ferrero vattene”

“Ferrero Vattene”, così recitano molti striscione comparsi a Genova, rivolti al presidente della Sampdoria

La Sampdoria vive un momento di incertezza, soprattutto legato al futuro della panchina. Dopo aver salutato Claudio Ranieri, sono tanti i nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati ai blucerchiati, ma ancora non c’è chiarezza su chi assumerà l’incarico. Nel frattempo, la Genova blucerchiata si è scagliata nuovamente contro il presidente del club Massimo Ferrero.

LA CONTESTAZIONE - “Ferrero vattene”. Così si è svegliato il capoluogo ligure, con una serie di striscioni e manifesti affissi in giro per la città. Da corso Europa al Policlinico San Martino, da piazza Dante e piazza Ferri fino al centro di Genova. Il motivo della contestazione è ancora la trattativa mai conclusa con la cordata di Gianluca Vialli, che in passato avrebbe voluto comprare la Sampdoria.