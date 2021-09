Sampdoria, tifosi della Sud assenti a Empoli per ingresso contingentato

La decisione potrebbe cambiare solo se il Governo estenderà la percentuale di capienza

Non ci saranno i Gruppi della Sud della Sampdoria nel match della squadra di D'Aversa contro l'Empoli al Castellani. Così è stato deciso nel corso dell'assemblea pubblica tenutosi nelle scorse ore. I sostenitori hanno ribadito il loro no all'ingresso contingentato al 50% allo stadio. Una decisione netta che potrebbe cambiare se, come sembra, il Governo deciderà di estendere la capienza al 75% del totale, soluzione che di fatto consentirebbe a tutti i tifosi della Sampdoria di prendere parte alle partite. Per ora, tuttavia, resta il diniego dei Gruppi organizzati della Sud, ferma restando la libertà di chi vuole entrare di poterlo fare senza alcun problema. La Sampdoria è in cerca della prima vittoria in campionato dopo i due pareggi consecutivi con Sassuolo e Inter.