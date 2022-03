Sampdoria, tifosi non abbandonano la squadra: settore ospiti a Venezia già esaurito

I sostenitori blucerchiati seguiranno la squadra molto numerosi

Ebbene sì, perché la prova d'orgoglio degli uomini di Giampaolo nell'ultima gara è stata comunque apprezzata dalla tifoseria che ha deciso di dare seguito al tifo del Ferraris polverizzando i 751 tagliandi a disposizione per la trasferta del prossimo weekend. La gara di domenica prossima all’ora di pranzo vedrà la Sampdoria sfidare una diretta concorrente per la salvezza ed è per questa ragione che il settore ospiti sarà esaurito. In due giorni i tifosi blucerchiati si sono stretti attorno alla squadra andando a comprare tutti i biglietti disponibili per l'occasione. Ma non solo. Molti fan genovesi si sposteranno anche nei settori adiacenti a quello ospite ed è per questo che sono attesi diversi blucerchiati anche in Curva Nord e nei Distinti Solesin.