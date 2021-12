Sampdoria, tifosi sotto la casa di Garrone intonano cori: “Non fai più vita”

Nuova iniziativa dei tifosi blucerchiati per ‘ricordare’ a Garrone l’impegno assunto nel 2019 nell’ormai celebre incontro in piazza Leopardi.

Momento assai complicato per la Sampdoria dopo l'arresto dell'ormai ex presidente Massimo Ferrero. Gianluca Vidal al momento è il vero e proprio proprietario a livello legale della società blucerchiata, in quanto titolare del trust (denominato Rosan). Chiunque voglia rilevare il club deve (e dovrà) rivolgersi a Vidal per trattare l’eventuale acquisto del sodalizio ligure. Lo stesso commercialista ha ammesso che ci sono cinque manifestazioni di interesse per la Samp ma che ci vorranno circa 4 mesi per la cessione. Intanto a poche ore dal derby che si disputerà domani sera, si registra una contestazione dei tifosi blucerchiati nei confronti di Edoardo Garrone, con l'accusa di aver ceduto la società a Massimo Ferrero. "Garrone non fai più vita", il coro degli ultras doriani all'ex proprietario con tanto di fumogeni. Garrone ammise di essere disponibile ad aiutare Gianluca Vialli, anche a livello economico per acquistare il club ma poi non se ne fece nulla. Secondo Il Secolo XIX Garrone starebbe monitorando con attenzione gli eventi.