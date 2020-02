Sampdoria, Tonelli suona la carica: “Dobbiamo reagire e lavorare più uniti di prima”

Cinque le reti incassate dalla Sampdoria nell’ultima gara di campionato dalla Fiorentina. Un passivo esagerato, frutto di una prestazione negativa. A parlare del momento delicato dei blucerchiati è stato il difensore Lorenzo Tonelli ai microfoni di Samp TV.

RIALZARSI – Sulla sconfitta contro la Viola: “È difficile commentare una sconfitta casalinga così pesante, però dobbiamo accantonarla in fretta e ripartire. Gli episodi non ci sono stati favorevoli, ma abbiamo commesso diversi errori e dobbiamo farne tesoro per il futuro. Ci siamo ritrovati sotto di tre gol senza subire quasi un tiro in porta”, ha detto Tonelli che pensa alle prossime gare e alla lotta per la salvezza: “Dobbiamo essere ancora più attenti e concedere meno facilmente occasioni agli avversari. Sappiamo che ogni partita sarà una battaglia sino alla fine, ma dobbiamo entrare ancora di più in questa mentalità. Il campionato è ancora lungo, le gare sono tante e la squadra non deve abbattersi ma reagire: dobbiamo continuare a lavorare più uniti di prima”.