Sampdoria, Torregrossa cerca il riscatto: “Voglio far gioire tifosi. Su D’Aversa”

Parla il centravanti doriano

Ha le idee chiare su cosa vuole la prossima stagione. Ernesto Torregrossa cerca riscatto e vuole essere protagonista con la maglia della Sampdoria . L'attaccante, dopo la primissima esperienza in Liguria nella seconda parte della scorsa annata, vuole riniziare da zero e ritagliarsi un suo posto nel pacchetto avanzato doriano. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il bomber ha fatto il punto sull'annata iniziata.

MOMENTO E OBIETTIVI - "Siamo molto entusiasti di ricominciare, si fatica, ma siamo carichi per la nuova stagione. Impressioni su mister D’Aversa? Conosco molti giocatori che lo hanno avuto a Parma e me ne avevano già parlato. Sono contento di come sia iniziato il ritiro, speriamo che ci sia sempre più affiatamento nel gruppo", ha detto Torregrossa. Poi sugli obiettivi personali: "L'obiettivo è avere continuità, non farmi più male e dare tante gioie ai tifosi. Con la speranza di tornare a giocare in stadi pieni”.