Sampdoria, Torregrossa: “Vittoria per dimenticare il k.o. contro lo Spezia”

La Sampdoria si impone in rimonta contro l’Udinese. Decide una rete di Ernesto Torregrossa con un bel colpo di testa. L’attaccante dei blucerchiati commenta la vittoria ai microfoni di DAZN: “Sono contento per la vittoria perché dopo la sconfitta contro lo Spezia serviva per il nostro morale. Il gol è merito dei compagni. Mi hanno accolto benissimo, non mi aspettavo questo entusiasmo nei miei confronti. Spero di poter dare una mano a questa squadra che merita tanto. Il mister mi ha chiesto di giocare come sapevo. Mi ha stimolato. Sono contento per il risultato. Mi dispiace aver esordito senza pubblico, spero che possa passare questo momentaccio”.