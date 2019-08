Sampdoria, trovato il sostituto di Praet: dal Chievo arriva Leris

La cessione di Dennis Praet sembra già un ricordo in casa Sampdoria. I blucerchiati non si sono fatti cogliere impreparati e, una volta lasciato partire il centrocampista belga in direzione Leicester, hanno messo a segno un importante colpo per il reparto mediano. Infatti, è in arrivo dal Chievo Verona Mehdi Leris. Duttile tatticamente, capace di svolgere più ruoli, il ventunenne franco-algerino è cresciuto nel settore giovanile della Juventus. La Sampdoria ha notato le sue qualità e ha messo a segno un innesto prezioso. Il costo dell’operazione è di 3 milioni di euro più bonus. Domani Leris sosterrà le visite mediche e sottoscriverà il contratto che lo legherà alla società genovese.