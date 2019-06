Sampdoria, ufficializzato il tecnico Di Francesco

La Sampdoria ha ufficializzato l’ingaggio di Eusebio Di Francesco che ha firmato un contratto triennale sino al 30 giugno 2022. Con un comunicato sul sito della società, il presidente Massimo Ferrero e la Sampdoria hanno dato il benvenuto al nuovo tecnico. «Di Francesco è la scelta migliore, con l’obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp – ha sottolineato il presidente Ferrero nel suo messaggio personale all’allenatore -. È un tecnico che metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità. Benvenuto, Eusebio!».