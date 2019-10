Sampdoria, ultima chance per Di Francesco: se non vince contro il Verona spunta…Ranieri

Ultima chiamata per Eusebio Di Francesco. Il tecnico della Sampdoria si gioca tutto nella sfida di sabato sera contro il Verona. In caso di sconfitta, arriverà l’esonero.

Stando a quanto riporta Il Secolo XIX, infatti, la gara valida per la 7^ giornata di Serie A potrebbe essere fatale al tecnico ex Roma e Sassuolo. Nonostante la ‘protezione’ di Massimo Ferrero, l’ennesimo risultato negativo vedrebbe l’inevitabile licenziamento.

SOSTITUTO – Secondo il quotidiano, tra i nomi in lizza per prendere il posto di Di Francesco starebbe guadagnando posizioni quello di Claudio Ranieri. Una soluzione d’esperienza nell’ottica di dare sicurezza ad una squadra giovane e con evidenti problemi. Restano sempre valide anche le ipotesi Pioli e Iachini. In ogni caso, tutto dipenderà dall’esito della gara contro il Verona che, al momento, ha 6 punti in classifica. Solo tre quelli ottenuti dalla Sampdoria in questo avvio di campionato.