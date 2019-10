Sampdoria, ultimatum dei tifosi: “Contro il Lecce 3 punti…”

Ultimo posto in classifica con soli 4 punti all’attivo. In casa Sampdoria neppure l’arrivo di Claudio Ranieri pare aver risollevato le sorti della squadra. Un pareggio – contro la Roma – e poi una sconfitta contro il Bologna. Adesso serve la scossa, ad incominciare dalla gara del turno infrasettimanale col Lecce.

I blucerchiati sono chiamati a trovare il successo, vittoria che è stata espressamente richiesta, senza giri di parole, anche dalla tifoseria che nelle scorse ore, come riporta anche Il Secolo XIX, ha appeso uno striscione con un chiaro messaggio: “Sampdoria-Lecce 3 punti“. Fuori dal centro sportivo di Bogliasco, infatti, gli Ultras hanno voluto far sentire la propria voce con il chiaro intento di dare una spinta alla squadra. Da capire quale effetto sortirà lo striscione apparso all’ingresso del centro sportivo Mugnaini, sicuramente uno stimolo in più per Quagliarella e compagni.