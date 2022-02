Sampdoria, un angelo custode per l’ucraino Supryaga: il retroscena

Il gruppo blucerchiato si è stretto attorno al calciatore dopo lo scoppio della guerra in Ucraina

La Sampdoria si è stretta attorno al neo arrivato Supryaga. Non solo per farlo ambientare nel modo giusto al calcio italiano ma soprattutto per le recenti vicende di guerra che hanno colpito la sua Ucraina. Ne aveva parlato in precedenza Giampaolo ma anche il presidente Lanna e adesso, secondo Repubblica, il classe 2000 può vantare anche una ulteriore "protezione" in più.