Sampdoria, un rinforzo italiano può arrivare dalla Germania…

I blucerchiati cercano rinforzi

La "nuova" Sampdoria di Marco Lanna si muove sul mercato per portare alla rosa di mister D'Aversa i giusti tasselli per un'annata tranquilla senza troppi rischi in chiave salvezza. Dopo aver placato le problematiche in chiave società, ora è il mercato a dare i maggiori scossosi. Sembra essere praticamente fatto il primo movimento in entrata con l'arrivo del centrocampista Rincon dal Torino. I blucerchiati, però, cercano rinforzi anche in attacco e in tal senso si sarebbe riaperta una pista già presa in considerazione in passato, quella che porta a Vincenzo Grifo del Friburgo.