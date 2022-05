Sampdoria, una big di Serie A vuole Caputo: la situazione

Rumors sul bomber

Le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, vorrebbero un club di Serie A interessato a lui. Si parla della Lazio di Maurizio Sarri che starebbe cercando un attaccante che possa dare garanzie in termini di impegno, professionalità e soprattutto gol. Ovviamente, nel club biancoceleste, il ruolo di Caputo sarebbe quello del vice di Ciro Immobile. Una situazione che potrebbe non dispiacere al giocatore anche se ogni termine andrà ben valutato. Per ora si tratta solo di rumors ma chissà che le cose non possano cambiare questa estate.