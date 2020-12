Sampdoria, una maglia speciale contro il Milan

La Sampdoria si veste in modo speciale per il prossimo impegno di campionato contro il Milan. Nel match di Serie A contro i rossoneri, la squadra di Claudio Ranieri scenderà in campo con una maglia special edition dedicata ad una parte della sua storia.

Sampdoria: la maglia speciale

Come comunica la stessa società genovese, in occasione del match di domenica, la Sampdoria vestirà con un look inedito pensato per i 120 anni “dalla fondazione della sezione calcio dell’altro suo caro genitore: la Società Ginnastica Andrea Doria”.

“In occasione del posticipo domenicale con il Milan, la squadra scenderà in campo con l’inconfondibile completo a quarti bianchi e blu disegnato nel 1900 proprio per l’Andrea Doria. Un nome, quello dell’ammiraglio della Repubblica genovese (1466-1560), che resta strettamente legato a Genova e alla sua storia, non soltanto sul piano sportivo ma anche su quello politico e sociale, artistico e culturale”, si legge sul sito del club blucerchiato.

“Fu proprio Andrea Doria a commissionare infatti il rinnovamento di Villa del Principe e del suo parco, incantevole scenario dello shooting di presentazione delle maglie firmate Macron. Un quantitativo di esemplari a tiratura limitata è già in vendita al Sampdoria Point, online e da domani, giovedì, lo sarà nei Macron Store. Le t-shirt indossate in partita dai calciatori saranno invece messe all’asta su CharityStars nell’ambito del progetto benefico Samp for People in favore dell’Istituto Gaslini”.