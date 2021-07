Sampdoria, undici reti ai dilettanti del Castiglione

Blucerchiati che hanno mostrato segnali confortanti sul piano atletico

Secondo test per la Sampdoria di Roberto D’Aversa, che dopo aver lavorato in mattinata tra palestra e campo sotto il cielo grigio del centro sportivo di Temù, nel pomeriggio, alle ore 17.30, ha affrontato i mantovani del Castiglione (Eccellenza lombarda). E' finita 11-1 con i liguri che hanno cercato maggiore intesa in vista del debutta in campionato contro il Milan. In gol per l'undici blucerchiato Quagliarella che ha aperto l'incontro.