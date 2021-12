Sampdoria-Venezia, le formazioni ufficiali

Fischio d'inizio alle 18

La Sampdoria alla terza partita di fila a Marassi, affronta il Venezia dopo derby col Genoa e la Coppa Italia col Torino entrambe vinte. Nella Doria D'Aversa sceglie come coppia d'attacco Gabbiadini-Caputo, con Quagliarella in panchina. Stessa identica formazione del derby vinto la scorsa giornata. Nel Venezia torna Ceccaroni in difesa. Tridente offensivo Aramu, Johnsen, Kiyine. Calcio d'inizio alle 18