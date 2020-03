Sampdoria-Verona, nessun rinvio: si gioca a porte chiuse

Dopo tanti rumors e grande incertezza, Sampdoria-Hellas Verona si giocherà. L’incontro era a rischio slittamento a maggio a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, sorte toccata ad altre cinque gare della ventiseiesima giornata, tra i quali Juventus-Inter. In questi ultimi minuti, la Regione Liguria ha dato l’ok per lo svolgimento del match. L’unico provvedimento preso per evitare la diffusione del virus è la scelta di giocare la partita a porte chiuse. L’inizio dell’incontro è fissato alle 20.45 di domani allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.