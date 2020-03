Sampdoria-Verona, nuovo ribaltone: la Lega opta per il rinvio

La Lega fa dietrofront. Dopo la proposta della Regione Liguria di far disputare l’incontro tra Sampdoria e Hellas Verona a porte chiuse, si è cambiato nuovamente idea. Una decisione maturata per allinearsi alle altre gare rinviate a maggio, favorendo un comportamento di prevenzione che vuole evitare rischi per gli stessi tifosi. A breve è attesa l’ufficialità da parte della Lega Calcio. La partita prevista per domani sera alle 20.45 non si disputerà e dovrebbe essere recuperata il 13 maggio. A questo si aggiunge anche l’allerta gialla per pioggia sul territorio del capoluogo, con il picco della precipitazione previsto in serata.