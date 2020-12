Sampdoria, Verre: “Gol dedicato a nostro tifoso morto. Caso Candreva? Lottiamo l’uno per l’altro”

“Ci volevano questi tre punti. Ci siamo parlati prima della partita e volevamo uscire con dei punti: ci siamo riusciti e siamo contenti”, parola di Valerio Verre, fantasista della Sampdoria e autore di un eurogol nel successo dei blucerchiato in casa del Verona. Il calciatore di Ranieri ha parlato della vittoria contro l’Hellas nel turno infrasettimanale di campionato ai canali ufficiali del club genovese.

Verre: gol e dedica speciale

Parte subito dal clima in squadra dopo i rumors che hanno visto coinvolto Antonio Candreva, escluso per motivi disciplinari: “Lo spogliatoio è tranquillo, peccato che siano uscite voci contrarie in tal senso ma siamo uomini e queste cose sappiamo risolverle tra di noi. Adesso dobbiamo continuare a lottare l’uno per l’altro, uniti come abbiamo dimostrato contro il Veron”, ha detto Verre.

Poi sul gol: “Lo ricorderò bene perché ha aiutato i compagni e questa è la cosa che conta di più. Ne faccio pochi ma questo lo ricorderò a lungo ma l’importante è la prestazione della squadra. Sono tre punti meritati. Venivamo da buone prestazioni, ma con qualche blackout. Contro il Verona la concentrazione è stata massima. Il primo quarto d’ora era fondamentale e poi andare in al riposo in vantaggio è stato d’aiuto”.

Infine una dedica speciale: “Voglio dedicare il mio gol a tutti i tifosi ma in modo particolare a Breglia, un nostro tifoso che ci ha lasciato qualche giorno fa. La dedica è per lui”.