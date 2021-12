Sampdoria, Vidal: “Cinque manifestazioni arrivate ma servono 4 mesi. Vialli non c’è”

Gianluca Vidal è oggi il vero e proprio proprietario a livello legale della Sampdoria, in quanto titolare del trust (denominato Rosan)

Il proprietario legale della Sampdoria attraverso il trust Rosen, Gianluca Vidal, ha parlato all’ANSA di una possibile cessione del club: “Dal giorno dell’arresto di Massimo Ferrero ho ricevuto cinque manifestazione di interesse per la Sampdoria. Prima di sedermi ad un tavolo però chiedo tre cose: chi è l’effettivo soggetto interessato, la sua disponibilità economica e la tracciabilità delle sue risorse finanziarie. Servono almeno quattro mesi comunque per un’operazione di questo tipo. I parametri per una cessione sono sempre gli stessi che abbiamo visto nelle cessioni di altri club, la differenza sta nei debiti". Sull’assemblea degli azionisti in programma il 23 dicembre: “Io presidente non ci penso nemmeno. Non amo stare sotto i riflettori, sceglieremo comunque la soluzione migliore per il bene della Samp”. Poi alla Gazzetta dello Sport, Vidal ha detto una cosa importante se tra le offerte arrivate c'è anche quella di Gianluca Vialli: "No. Né quello di Vialli, né di Zanetton, né di Dinan, né di Knaster. Da loro non ho avuto contatti”.