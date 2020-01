Sampdoria, Vieira e la promessa: “Devo iniziare a fare gol, altrimenti mia madre…”

Curiosa intervista rilasciata dal centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira ai microfoni de Il Secolo XIX. Il classe 1998 si è raccontato rivelando un curioso aneddoto riguardante la sua poca vena realizzativa con la maglia blucerchiata e ciò che gli dici dopo ogni partita… sua madre.

PER MIA MADRE – “Mamma, che giocava a calcio, dopo ogni partita che gioco mi dice che lei segnava e io non lo faccio mai”, ha raccontato Vieira. “Peccato non ci siano video per vederla. Devo iniziare a far gol per mia madre e per la Nazionale inglese. Ho l’età per giocare nell’Under 21 ma sogno la Nazionale maggiore. Qualche gol mi metterebbe più in evidenza sicuramente”. Il centrocampista è diventato pedina fissa dell’undici titolare di Claudio Ranieri e spera di potersi sbloccare anche in zona gol per aiutare la squadra di Genova a salvarsi e… non prendersi i rimproveri di sua madre.