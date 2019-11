Sampdoria, Vieira: “I cori razzisti? Non mi fermeranno”

Razzismo, tema purtroppo caldo nel nostro calcio. Prima dell’episodio che ha riguardato Balotelli, a rimanere vittima di cori discriminatori era toccato al giocatore della Sampdoria Ronaldo Vieira. Il centrocampista, ai microfoni di Sky Sport, è tornato in queste ore sull’argomento.

CORI – “Contro la Roma avevo sentito i buu, ma non pensavo fossero indirizzati nei miei confronti. Credevo che i tifosi volessero solamente distrarmi, ma poi ho sentito altro. Questi episodi non succedono solamente in Italia, ma si deve fare qualcosa per cambiare. Io mi sento europeo come mi sento africano e i cori non mi fermeranno. Fortunatamente sappiamo che i tifosi non sono tutti così: anche la Roma è subito intervenuta. Bisogna guardare avanti”.