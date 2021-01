Sampdoria, Yoshida: “Da piccolo volevo fare il centrocampista. CR7? Forte perchè si allena tanto”

Il difensore della Sampdoria Yoshida ha parlato a Sky Sport in seguito al suo rinnovo con il club blucerchiato: “Ricordo che da piccolo volevo fare il centrocampista, non il difensore o l’ attaccante. Sono molto felice per il primo gol, lo aspettavo, dopo 30 partite in Serie A, ma la cosa importante per noi è evitare di subire gol. Contro la Juventus ci sarà da lottare e giocare una gran partita, il nostro obiettivo però è quello di arrivare a 40 punti e dobbiamo cercare di fare punti ogni partita. CR7 E’ così forte perchè si allena tanto, in Giappone ci hanno anche fatto un fumetto”.