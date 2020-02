Sampdoria, Yoshida: “Grande opportunità, non vedo l’ora di giocare a Marassi”

Maya Yoshida è pronto a tuffarsi nella nuova avventura con la maglia della Sampdoria. Il difensore giapponese, arrivato in prestito dal Southampton durante la sessione invernale di calciomercato, è stato prelevato dai blucerchiati per puntellare la retroguardia di Claudio Ranieri e in queste ore, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare il club doriano per la fiducia.

CARICA – “Buongiorno a tutti, Blucerchiati! Innanzitutto ringrazio la società Sampdoria per avermi dato questa grande opportunità. Non vedo l’ora di entrare in campo a Marassi, cercherò di dare tutto per la mia nuova squadra. Grazie”.