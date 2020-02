Sampdoria, Yoshida: “In Italia gli attaccanti su buttano”

Maya Yoshida scalpita per esordire in Serie A con la maglia della Sampdoria. Il giapponese è arrivato dal Southampton nel mercato invernale. Durante un’intervista rilasciata al Secolo XIX il neo acquisto blucerchiato ha parlato del suo approccio con la Serie A: “Il primo impatto con il Ferraris è stato ottimo, è uno stadio fatto per il calcio, mi ricorda quelli inglesi. Ci sta tante gente, i tifosi della Sampdoria sono molto vicini alla squadra, la incitano per tutta la partita”.

CONDIZIONE – Il giapponese ha anche parlato della sua condizione fisica: “La mia condizione? Sono pronto per giocare e speravo che arrivasse l’occasione, ma continuo ad attendere preparandomi bene. Impegnarsi è l’unico modo di ottenere le occasioni”.

SIMULATORI – Infine il difensore ha lanciato un j’accuse nei confronti degli attaccanti del nostro campionato: “Un dettaglio del calcio italiano che mi ha colpito? Bisogna fare attenzione, perché gli attaccanti tendono molto a buttarsi a terra. In Premier questo succede molto meno”.