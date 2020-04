Sampdoria, Yoshida si allena… anche col dialetto genovese

Arrivato a gennaio nel corso della finestra di mercato invernale, Maya Yoshida è già entrato nel cuore dei tifosi della Sampdoria. Sarà per il suo sorriso contagioso oppure per la sua voglia di imparare… il dialetto genovese.

Curiosa iniziativa della società che insieme al calciatore ha deciso di partecipare ad un divertente filmato in compagnia di un comico di Genova. Il difensore giapponese ha provato a cimentarsi con una serie di proverbi in dialetto complice anche la sua recente intervista in cui aveva detto “cianin cianin”, ovvero “un passo alla volta”. Ecco quindi il classe 1988 mettersi all’opera e cavarsela decisamente bene. Il filmato è subito diventato virale facendo entrare Yoshida di diritto tra i beniamini della Doria.