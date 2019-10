Sanchez: “L’approdo all’Inter come innamorarsi di nuovo del calcio. Conte? Ecco cosa vuole…”

Arrivano altre dichiarazioni rilasciate da Alexis Sanchez al sito dell’UEFA. Dopo la confessione sulla sua stima per l’ex capitano del Barcellona Puyol, ecco alcuni passaggi sul suo approdo all’Inter. Il cileno ha parlato del trasferimento e dell’ambiente nerazzurro, carico e in cerca di successi.

RITORNO – Dopo aver vestito la maglia dell’Udinese in Italia, ecco il bomber cileno fare ritorno in Serie A: “Tornare in Italia e andare all’Inter è stato un po’ come innamorarsi di nuovo del calcio. Conoscevo già il mister e alcuni giocatori, e credo che la società stia preparando qualcosa di bello per il futuro. Se non sbaglio, l’Inter non vince niente da sette o otto anni. Sì, è stato un po’ come ritrovare l’amore per il calcio, insieme alla voglia di vincere qualcosa con questo club”, ha detto Sanchez.

CONTE – E sul tecnico e sui compagni di squadra: “Credo che il mister voglia vincere tutto. Lo si vede da come ci alleniamo e da come giochiamo le partite. Trasmette la sua voglia ai giocatori ed è positivo sia per la società che per la squadra in generale. Anche i miei compagni sono molto bravi; sono molto concentrati sulla vittoria e migliorano in tutti i sensi. In generale credo che sia una buona squadra”.