Sanchez, parla il ct del Cile: “Frustrato per il prestito all’Inter. Anno traumatico”

Alexis Sanchez era stato accolto alla grande dai tifosi nerazzurri. L’ennesimo colpo di un mercato estivo che ha portato a Milano parecchi giocatori, tra i quali anche Lukaku. Il cileno era sicuramente uno dei più attesi dopo una stagione così e così al Manchester United.

PARLA IL CT – Con il tempo però anche l’avventura milanese di Sanchez si è rivelata poco a poco un incubo. L’esterno ha subito diversi infortuni e in campo non ha mai inciso nè convinto Antonio Conte. Anche Reinaldo Rueda, ct del Cile ha dato la sua opinione riguardo lo stato di forma dell’ex Udinese: “E’ stato un anno traumatico per lui, molto tortuoso. E’ frustrato per il prestito all’Inter. Era venuto in Brasile per disputare la Copa America, ma fu sfortunato ad infortunarsi durante un’amichevole con la Colombia”.