Saponara-Genoa, trasferimento con polemica: tifosi doriani furiosi sui social

A breve arriverà l’ufficialità di Riccardo Saponara al Genoa, dopo che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Sampdoria, in prestito dalla Fiorentina. Per questo i tifosi blucerchiati sono rimasti molto delusi dalla sua decisione di passare ai rivali rossoblù, inondando il suo profilo Instagram di insulti, più o meno offensivi nei suoi confronti. Il trequartista ex Milan aveva anche deciso di farsi un tatuaggio rappresentante la tifoseria doriana, entrando così nel cuore dei suoi ormai ex tifosi, che ora lo attendono con ansia in occasione del derby della Lanterna, in programma a dicembre, per dargli il benservito. Non è comunque l’unico giocatore a passare da una sponda all’altra di Genova: lo fecero “Pinella” Baldini fra gli anni ’40 e ’50, Scanziani e Serena negli anni ’80, Carparelli fra gli anni ’90 e 2000.