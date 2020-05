Saponara: “L’attesa per poter tornare in campo sta diventando snervante…”

“L’attesa sta iniziando a far perdere energie psicofisiche verso la ripresa degli allenamenti”, parola di Riccardo Saponara, trequartista del Lecce. Parlando a Sky il classe 1991 si è detto pronto a scendere in campo dopo lo stop per l’emergenza coronavirus.

LECCE – “Tra me e Liverani è nato un grande rapporto, sia dentro che fuori dal campo. Il mio inserimento è stato semplice, il mister mi ha dato tante responsabilità”, ha detto Saponara sull’approdo nel club salentino. E sulla ripresa, il lockdown e il pallone: “Le difficoltà che stiamo incontrando sembrano insormontabili e ci stanno facendo perdere fiducia. Si fa sempre più dura”.Sì, mi sento dipendente. Siamo abituati a livelli di adrenalina altissima, la viviamo quotidianamente in ogni allenamento, c’è competizione e intensità. Poi non dico per la partita. Mi manca stare con i miei compagni, ridere, scherzare e bisticciare”.