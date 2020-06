“Saremo insieme per sempre”, l’omaggio del Milan alle vittime di Covid-19

Le vittime di Covid-19 continuano ad essere una ferita aperta nel nostro Paese. Alla ripresa del campionato tutte le squadre hanno osservato un minuto di silenzio in loro onore, ma il Milan ha voluto ‘personalizzare’ il ricordo con un messaggio splendido. In occasione del ritorno a San Siro la società rossonera ha esposto un enorme striscione con la scritta “Forever Together” facendo poi scorrere anche i nomi di quei tifosi che non ce l’hanno fatta.

“Together Forever”

“Saremo insieme per sempre” recita il video apparso sul maxi schermo di San Siro e su Twitter la società rossonera ha aggiunto: “In memoria di tutte le vittime di Covid-19 Saremo insieme, per sempre”