Sarri e quello scatto col pacchetto di sigarette che fa infuriare la Juventus…

La sua presenza contro il Napoli nella sfida dell’Allianz Stadium resta ancora in forte dubbio a causa dei problemi di salute che lo hanno recentemente colpito, ma Maurizio Sarri non avrebbe perso il vizio del fumo. Spesso criticato per la presenza in panchina del classico pacchetto di sigarette, adesso il tecnico della Juventus finisce nel mirino per uno scatto in un momento non proprio ideale.

Come scrive il Corriere di Torino, la polmonite non ha fatto passare a Maurizio Sarri il vizio del fumo. In uno scatto che circola su internet, l’allenatore bianconero si è fatto vedere con in mano un pacchetto di sigarette che ha scatenato l’ironia social ma, a quanto pare, anche un po’ di disappunto tra i dirigenti della Juventus. Il momento, infatti, non è dei migliori. Sarri sta cercando di rimettersi dalla polmonite e il fumo, in questo caso, non aiuta.

Vedremo se il tecnico si presenterà in panchina alla guida della Juventus contro il Napoli, oppure gli verrà negata la possibilità di presenziare dai medici. La decisione finale spetta, infatti, a loro.