Sarri, l’amico rivela: “Ecco dove andrà a fine carriera per lavorare gratis…”

Clamorosa rivelazione sul futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus, arrivato in questa stagione dal Chelsea dopo gli anni al Napoli e, prima ancora all’Empoli, potrebbe terminare la propria carriera ancora in Italia, in una squadra inedita.

A spiegare quello che potrebbe essere uno scenario futuro è stato Aurelio Virgili, diventato amico di Sarri. Il figlio del mitico Giuseppe Pecos Bill, giocatore della Fiorentina ’54 al ’58, ha rilasciato un’intervista a Stadio parlando, oltre che della sfida tra la Viola e la Juventus di sabato sera, proprio del futuro del tecnico toscano.



RIVELAZIONE – “Come vivrà la partita Sarri? Farà il suo lavoro da avversario per 90 minuti poi diventerà di nuovo tifoso della Fiorentina”, ha risposto a sorpresa Virgili: “Quando non riesce a vedere la partita della Viola mi chiede sempre ‘come s’è giocato’? Una volta mi ha detto che a fine carriera viene ad allenare qui gratis“. Virgili ha poi raccontato un aneddoto scherzoso: “Se ho messo in discussione la nostra amicizia dopo la sua firma con la Juve? No, non volevo infierire anche perché già la sua mamma gli ha detto che non gli avrebbe più parlato”.