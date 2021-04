Sarri torna in Serie A: apertura del mister e contatti

Il tecnico toscano pronto al ritorno nel massimo campionato italiano

Redazione ITASportPress

Maurizio Sarri vicinissimo al ritorno in panchina. E non una qualunque, bensì una big di Serie A. Ne è sicuro il Corriere dello Sport che apre anche in prima pagina con la pista che porterebbe il tecnico toscano direzione Roma, sponda giallorossa.

L'ex mister della Juventus sarebbe pronto a rimettersi in gioco e il quotidiano italiano parla anche di contatti già avviati. Fali Ramadani, rappresentante di Maurizio Sarri, nelle prossime ore sbarcherà in Italia per incontrare Tiago Pinto, dirigente della Roma, con il quale avrebbe già avviato i contatti attraverso il suo braccio destro Pedro Pereira, molto vicino al dirigente portoghese.

Le parti devono incontrarsi e parlarsi e, anche in caso di intesa, però, non potranno annunciare nulla entro la fine di giugno in quanto Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus e ha diritto ad una penale di 2,5 milioni per il mancato rinnovo fino al 2022. Sia la Roma sia l’allenatore manterranno nelle prossime settimane un riserbo strettissimo anche se nell'ambiente filtra cauto ottimismo.