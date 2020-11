Sassuolo, anche Djuricic positivo al Covid-19

Filip Djuricic, uno dei giocatori del momento, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciare la positività del calciatore di proprietà del Sassuolo non è stato il club emiliano, bensì il ct della nazionale serba, Ljubisa Tumbakovic: “Filip Djuricic ha un problema con il Covid-19 – ha tuonato il ct della Serbia – , dalle informazioni in mio possesso il ragazzo è risultato positivo al Coronavirus”. Tumbakovic si è detto comunque speranzoso riguardo alla possibilità di vedere Djuricic in azione con la nazionale serba al momento del prossimo ritrovo: “Spero che guarirà e che sarà con noi nel raduno del 9 novembre, è un giocatore importante per la Serbia e per il suo club”. Intanto, De Zerbi dovrà fare a meno di una delle armi più pericolose del suo reparto offensivo.