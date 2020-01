Sassuolo, Berardi: “Bravi a reagire, volevamo rifarci dopo Udine”

Il Sassuolo vince grazie anche a un gol di Domenico Berardi. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “E’ un periodo dove tutto ci gira male. Abbiamo subito un gol sfortunato. Ma siamo stati bravi a reagire. Venivamo da tre sconfitte consecutive e non era facile. Dobbiamo continuare su questa strada. De Zerbi ci ha detto di non mollare e di restare nella partita. Sono contento perché abbiamo incontrato una squadra in forma e siamo stati bravi a ribaltare la gara. Mancini in tribuna? Io devo dare il meglio di me stesso. Non meritavamo questa situazione di classifica A Udine avevamo subito una brutta sconfitta e volevamo rifarci”.